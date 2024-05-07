Участок улицы Водопроводной в Тюмени временно перекроют 8 мая

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Движение на участке ул. Водопроводной от ул. Республики до ул. Володарского в Тюмени закроют для транспорта 8 мая с 8 до 12 часов. Это связано с проведением торжественного мероприятия, сообщает администрация города.

Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Первомайская и Хохрякова.

Участникам дорожного движения рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.