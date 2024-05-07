  • 7 мая 20247.05.2024вторник
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Участок улицы Водопроводной в Тюмени временно перекроют 8 мая

Общество, 14:26 07 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Движение на участке ул. Водопроводной от ул. Республики до ул. Володарского в Тюмени закроют для транспорта 8 мая с 8 до 12 часов. Это связано с проведением торжественного мероприятия, сообщает администрация города.

Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Первомайская и Хохрякова.

Участникам дорожного движения рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 07.05.2024Тюменские студенты представили доклад об иммунном анти-GAD энцефалите в Санкт-Петербурге
14:37 07.05.2024В Тюмени провели парад под окнами участницы Великой Отечественной войны Веры Мариной
14:26 07.05.2024Участок улицы Водопроводной в Тюмени временно перекроют 8 мая
14:04 07.05.2024Табун лошадей с жеребятами спасли сотрудники Росрыболовства в Тюменской области