В Тюменской области дали старт всероссийской акции "Человек труда"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трудовое патриотическое воспитание молодежи должно присутствовать в учебных заведениях. Об этом заявил депутат облдумы, координатор федерального партийного проекта "Выбирай своё" в Тюменской области Владимир Ульянов, давший старт всероссийской акции "Человек труда" в нашем регионе.

По словам Владимира Ульянова, необходимо сформировать инфраструктуру для трудовой профориентации в учебных заведениях. Создать современные производственные мастерские. Лучшие практики по подготовке рабочих кадров на производстве обязательно тиражировать. Цель – возродить престиж человека труда.

"Возродить институт учителя труда и основы трудового и патриотического обучения, создать комплексную программу по подготовке рабочих, сформировать специальный стандарт и оформить национальный проект "Кадровый суверенитет". Главная задача – обеспечить экономику своими рабочими кадрами. Это очень важно", - подчеркнул Владимир Ульянов.

О всероссийской акции "Человек труда" партия "Единая Россия" объявила в октябре 2023 года. Партия планирует возрождать доски почёта и галереи трудовой славы, взять шефство над памятниками Героев Труда, стелами "Город трудовой доблести", организовать вахты памяти и восстановление почётных караулов у символов труда.

"Рабочий, создающий материальный продукт, должен быть в почете. Поэтому, учитывая опыт советского периода, мы возвращаем престиж рабочего человека", - заявил Владимир Ульянов.