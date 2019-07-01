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Тюменцев научат, как подключать дома к электроэнергии

Общество, 13:21 15 июля 2019

ПАО «СУЭНКО» | Фото: ПАО «СУЭНКО»

Уроки по техприсоединению для физических и юридических лиц проведет ПАО "СУЭНКО" в июле, сообщает пресс-служба компании.

Программа включает: ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), работу в режиме "вопрос-ответ", в том числе и по индивидуальным заявкам на техприсоединение.

В Тюмени занятия состоятся по адресу: ул. Северная, 32 А. Для физических лиц они пройдут 16 июля, начало в 18 часов, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 18 июля, начало в 8 часов 30 минут.

Телефон для справок: 8–800-700–86–72.

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# СУЭНКО , электроснабжение

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