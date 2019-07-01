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В Сургуте семь чиновников и бизнесменов пойдут под суд за взятки

Происшествия, 15:54 15 июля 2019

СУ СК РФ по ХМАО | Фото: СУ СК РФ по ХМАО

Бывшие сотрудники Росреестра, предприниматели и риелторы в Сургуте ответят в суде по делу взятках за сокращение сроков регистрации прав на недвижимость. Завершено расследование уголовных дел в отношении семи человек, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год двое сотрудников сургутского Росреестра систематически получали взятки за сокращение сроков принятия документов, сроков проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц.

В роли взяткодателей выступали индивидуальные предприниматели и риелторы. Сумма полученных в качестве взяток денежных средств, по данным следствия, составила более 2 млн 600 тыс. рублей. Материалы уголовных дел составили более 60 томов.

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# взятка , суд , Сургут , уголовное дело

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