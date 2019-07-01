В Ялуторовске судебные приставы арестовали самолеты в счет долгов по зарплате

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Арест на шесть самолетов, принадлежавших ПОУ "Тюменский АСК ДОСААФ России", наложили судебные приставы-исполнители Ялуторовского районного отдела управления ФССП России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

С 2016 года организация не выплачивала заработную плату своим сотрудникам, в итоге 29 человек обратились в суд за справедливостью. Сумма долга - около 4 млн рублей.

В феврале 2019 года судебные приставы уже проводили реализацию парапланов и снегоходов, принадлежавших организации. Была выплачена часть заработной платы, но вырученная сумма в 400 тыс. рублей не покрыла всех долгов.

На этот раз, если должник не предпримет меры по полному погашению задолженности, в течении 10 дней на оценку будут выставлены: ЯК-18, ЯК-52, 3 самолета АН-2 и один ТР-301.