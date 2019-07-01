У тюменского "Рубина" прибавилось соперников

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Состав участников Высшей хоккейной лиги, в которой выступает тюменский "Рубин", пополнится двумя новичками: "Шоу Ган" из Пекина и ХК "Ростов" из Ростова-на-Дону, передает пресс-служба сибирского клуба.

Таким образом, к тридцати двум командам ВХЛ добавятся еще два коллектива. Информация о том, что фарм-клуб выступающего в КХЛ "Куньлунь Ред Стар" и действующий победитель первенства ВХЛ подали заявки на участие в соревнованиях, размещена на официальном сайте федерации хоккея России. По сообщению ФХР, в ближайшее время будет доработан ранее утвержденный календарь чемпионата ВХЛ. Уточняется, что сохранится разделение клубов на две конференции "Запад" и "Восток", состоящие из двух дивизионов.