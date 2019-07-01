Конкурс по созданию открытых курсов для родителей с маленькими детьми объявило Минпросвещения

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района во Вконтакте | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района во Вконтакте

Конкурс по созданию мобильных массовых открытых курсов для родителей с детьми до трех лет, получающих дошкольное образование в семье, объявило Минпросвещения России.

Выполнение проекта поможет создать в стране действующий электронный образовательный ресурс для родителей по вопросам раннего развития и воспитания детей, который будет отвечать всем стандартам работы с ребенком и находиться под контролем Министерства.

Заявки на конкурс принимают до 31 июля. Реализация планируется с 2019 по 2020 год.

Создание ресурса поможет решить задачи, поставленные в нацпроекте "Образование".