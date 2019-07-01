Частное лунное затмение будут наблюдать россияне в ночь на 17 июля

| Фото: planetarium-moscow.ru | Фото: planetarium-moscow.ru

Частное лунное затмение смогут наблюдать жители России около полуночи с 16 на 17 июля. Луна пройдет через южную часть земной тени и погрузится в нее на чуть больше половины своего диска (0,66 в 00 часов 31 минут по мск), сообщает Московский планетарий.

Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут (с 23 часов 2 минут по мск до 2 часов по мск). Во время затмения Луна будет находиться над южным горизонтом в созвездии Стрельца. Недалеко от Луны будет располагаться планета Сатурн, а правее (западнее) – яркий Юпитер.

| Фото: planetarium-moscow.ru | Фото: planetarium-moscow.ru

Затмение можно наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов. Условия для наблюдения затмения в России лучше на южных широтах, так как летом полная Луна поднимается невысоко над горизонтом. Будет хорошо видно в Европейской части России (кроме ее севера), где затмение произойдет вблизи местной полуночи.

Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири уже под утро, на заходе Луны. В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом.

Наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям.