АО "Газпром энергосбыт Тюмень" внедрило систему "Голосовой помощник"

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

В АО "Газпром энергосбыт Тюмень" показания приборов учета принимает робот. С 15 июля потребители АО "Газпром энергосбыт Тюмень" смогут передавать показания приборов учета коммунальных ресурсов посредством голосовых сообщений, позвонив по телефону в автоматический колл-центр. Для этого гарантирующий поставщик электроэнергии внедрил на территории своей деятельности в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области систему "Голосовой помощник".

В основу данного сервиса заложена технология интеллектуального распознавания речи, при которой информация, передаваемая клиентом о расходе ресурсов, обрабатывается в режиме реального времени и автоматически вносится в расчетную систему энергосбыта без участия специалистов компании. Весь процесс сводится к нескольким простым действиям.

Потребителю необходимо позвонить по многоканальному номеру +7 900 393-01-77 и следовать голосовым инструкциям, выдерживая короткие паузы. Робот попросит назвать лицевой счет, номера приборов учета и четко проговорить показания счетчиков. Не стоит опасаться, что система неправильно поймет абонента и зафиксирует некорректные данные: голосовой помощник будет вести диалог до тех пор, пока клиент не даст согласие на обработку озвученной им информации.

Новая услуга особенно удобна для тех, кто не являются активными интернет-пользователями и предпочитают передавать данные приборов учета коммунальных ресурсов по телефону. Система принимает показания с 15 по 25 число каждого месяца круглосуточно.

"Еще один современный и удобный сервис появился в линейке услуг АО "Газпром энергосбыт Тюмень", позволяющий экономить время клиента и повысить качество его обслуживания. С помощью голосового помощника мы планируем снизить поток звонков в Контактный центр компании, разгрузив тем самым операторов. Благодаря данной системе показания приборов учета уже передают более 3 тысяч человек, и мы уверены, что эта цифра будет только расти", — отметил заместитель генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Александр Титаренко.

Напоминаем, что наряду с голосовым помощником для клиентов энергосбытовой компании действуют другие удобные способы передачи показаний индивидуальных приборов учета: в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании www.gesbt.ru, на страницах www.gesbt.ru/noregistr и www.gesbt.ru/m, не требующих авторизации, в мобильных приложениях банков ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк", ПАО Банк "ФК Открытие". Показания принимаются в чат-боте АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в мессенджере Viber и социальной сети "ВКонтакте".