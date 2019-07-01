Участниками ямальского конкурса скульптуры станут мастера из России, Киргизии и Украины

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Легенды и мифы ямальской земли станут главной темой восьмого Международного фестиваля-конкурса парковой скульптуры "Легенды Севера", который пройдет на площади Культурно-делового центра Салехарда 9-17 августа, сообщает ИА "Север-Пресс".

В фестивале примут участие 22 мастера, прошедшие отборочный этап. Среди них — представители Ямала, Якутии, Карелии, Чеченской Республики, Удмуртии и других российских регионов, а также Киргизии и Украины. Работы мастеров будут созданы на основе произведений ямальских писателей, мифов и легенд народов Крайнего Севера.

Как рассказали корреспонденту ИА "Север-Пресс" собственные источники, многие мастера сюжетом для своих работ выбрали мифический народ Сихиртя и северного оленя. Так, чеченский мастер Ибрагим Исмаилов изготовит оленью упряжку с кавказским колоритом, а чебоксарский умелец Алексей Казаков создаст скульптуру девушки Сихиртя.

В течение недели профессиональные скульптуры будут создавать уникальные скульптуры на глазах зрителей. Посетители могут не только понаблюдать за процессом изготовления скульптуры, но и пообщаться с авторами работ. Победитель получит денежный приз в размере более 80 тыс. рублей. Призеры фестиваля за второе и третье места — более 50 и 30 тыс. рублей.