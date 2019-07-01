Пьяный угонщик привлек к себе внимание неадекватным вождением

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники кинологической службы задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Тюмени, сообщает областное УМВД России.

SKODA привлекла внимание полиции опасными маневрами на дороге. На ул. 50 лет ВЛКСМ Тюмени сотрудники центра кинологической службы обратили внимание на автомобиль, водитель которого совершал опасные маневры - машина выезжала на полосу встречного движения, создавая опасные ситуации.

Полицейские потребовали от водителя остановиться на обочине. За рулем иномарки был 38-летний мужчина. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.

Водительских прав тюменец никогда не получал. Он рассказал, что, воспользовался доверием владельца SKODA и, завладев ключами, угнал автомобиль из дачного кооператива в районе ул. Бабарынка.

Хозяин автомобиля узнал об угоне своего транспортного средства только от правоохранителей. Подозреваемый сейчас отбывает десять суток административного ареста за управление автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.