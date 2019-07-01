Мировые эксперты из Сколково читают лекции в тюменской "Точке кипения"

| Фото: пресс-службы "Точка кипения - Тюмень" | Фото: пресс-службы "Точка кипения - Тюмень"

14 визионерских лекций от ведущих мировых экспертов, читающих лекции на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколково, доступны тюменцам: трансляции проводятся в "Точке кипения – Тюмень" (Республики, д. 142) до 20 июля.

Лекции ежедневно проходят в Сколковском институте науки и технологий с 10 до 22 июля. Тюменская "Точка кипения" организует трансляцию некоторых из них, рассказала программный директор пространства коллективной работы Марина Дегтярь.

"Одновременно в двух аудиториях мы включаем трансляцию лекций. После просмотра участники могут обсудить услышанное. Многие просят дать ссылки на лекции – некоторым удобнее слушать на работе, пока есть время. Весь "Остров" посвящен разработке новых технологий, которые будут применяться в будущем", – сообщила Марина Дегтярь. Она подчеркнула, что от тюменского региона на "Остров" поехала команда молодых ученых ТюмГУ и НОЦ.

Доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института вычислительной математики РАН Иван Оселедец постарался в своем выступлении развенчать миф о власти искусственного интеллекта. Он разобрал математику и физику нейронных сетей и уверен, что искусственную нейронную сеть не просто обучить. Со многими тезисами российского ученого согласен слушатель лекции тюменец Артем Кузнецов. Вместе со своей командой он занимается IT-разработкой: инструмента на основе Big Data для Elasticsearch.

"Отчасти наша компания открывает направление, связанное с машинлёнингом, разрабатываем модуль. Иван Оселедец хорошо рассказал в общих чертах, как работает распознавание визуальных образов. Наша компания – резидент Сколково. Мы черпаем всю информацию для развития в Интернете. Такие лекции будут полезны школьникам, ведь им развивать цифровизацию", – считает программист.

Хочет поднять уровень информатизации в России к цифровому состоянию абитуриент Артем Журиков. Молодой человек убежден, что цифровизация в первую очередь сделает жизнь человека комфортнее – облегчит быт. Представитель поколения Z успокаивает предшественников: он считает, что роботы никогда не заменят человека.

"Сошлюсь на слова Айзека Азимова "Робот всегда будет подвластен человеку". Это один из законов робототехники. Да, возможно, мы заменим часть компетенций. Но закрывая старые пути, мы открываем и новые. Например, когда роботы будут служить в МЧС, мы снизим угрозу для жизни людей – они станут управлять роботами дистанционно. Это намного эффективнее: робот – машина, которая принимает те решения, которые ему сказал человек. Здесь больше перспектив для развития, чем у нас – органических существ", – убежден Артем Журиков.

Он был впечатлен лекцией члена президиума совета по внешней и оборонной политике, советника главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть", доцента кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрея Безрукова. Эксперт рассказал, что ожидает в цифровом будущем россиян.

"Его предсказания мне кажутся вполне реальными. Он заявил, что в России цифровая экономика станет быстро развиваться. Слова Андрея Безрукова внушают уверенность в том, что мы переживем трудности и совершим технологический прорыв. Уже сейчас происходит роботизация. Повсеместно внедряются технологии искусственного интеллекта. Например, мне запомнилось, как Андрей Безруков сказал, что в Сбербанке 99% кредитов выдает искусственный интеллект – робот обрабатывает заявку самостоятельно. У них есть такой продукт – кредит за пять минут. Это дает преимущество в сравнении с другими банками, ведь им не нужно иметь большой штат сотрудников", – считает тюменец.

Понравилась ребятам лекция спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, который говорил с участниками интенсива "Остров 10-22" о цифровизации России в целом и затронул тему технологического развития роботизации.

18 июля в 15 часов в "Точке кипения" стартует лекция "Искусственный и человеческий интеллект" доцент кафедры информатики в Университете Бата Джоанны Брайсон.

В 16 часов 30 минут слушателей ждет доклад "Мамонтовая степь. Прошлое и будущее России. Какую страну мы оставим потомкам" советского и российского эколога, старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии дальневосточного отделения РАН Сергея Зимова. С 1988 года он работает над экспериментом по восстановлению ландшафта "мамонтовой степи" на современном ландшафте тундры.

Ознакомиться с лекциями можно в "Точке кипения" или на сайте leader-id.ru.

Ирина Ромашкина