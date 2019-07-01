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Онлайн-школа рассказывает тюменским родителям о речевом развитии детей

Общество, 17:32 18 июля 2019

pixabay.com

Онлайн-проект "Школа ранней помощи" реализует в Тюмени учебно-практический центр "Эксперт". Здесь родители получают знания об уходе и воспитании детей с самого рождения. Обучение проводят педагоги, психологи, неврологи, логопеды и другие специалисты.

В первую очередь мероприятия направлены на профилактику инвалидности по речи и коррекцию речевого развития детей раннего дошкольного возраста.

Чтобы стать участником "Школы ранней помощи", родители регистрируются на портале, заполняют данные и проходят различные диагностики, которые помогают определить предполагаемые риски развития ребенка и выстроить бесплатную индивидуальную девятимесячную программу обучения.

В рамках проекта родители участвуют в вебинарах по ранней помощи детям. По словам руководителя учебно-практического центра "Эксперт", основательницы известного в Тюмени детского центра "Ступеньки" Марины Бакулиной, нельзя игнорировать сигналы, говорящие о нарушениях речи, ведь она напрямую связана с мышлением и общим развитием ребенка.

"Я расстраиваюсь, когда друзья или знакомые с плохо говорящим ребенком спокойно рассуждают о том, что им рано еще к логопеду, что "специалист" сказала приходить годам к пяти; что сейчас у большинства задержки, поэтому расслабьтесь... Мы забываем о том, что речь, мышление и общее развитие ребенка очень тесно связаны. Речь - это внутренний контролер поведения ребенка, в том числе. Имея многолетний опыт работы с детьми, мы обучаем педагогов и родителей профилактике нарушений и коррекции речевого развития, эксперты делятся техниками, которые необходимо использовать в домашних условиях и в дошкольных учреждениях", - пояснила она.

Бесплатная школа для родителей завершится 31 июля. Желающие еще успевают присоединиться и получить необходимые знания, пройдя регистрацию на портале www.expert-tmn.ru.

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# дети , здоровье , обучение , родители , семья , школа

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