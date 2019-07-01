На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск начался ремонт полотна

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

На трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск возле Лемпино работы по замене верхнего слоя покрытия начались 19 июля, сообщает Уралуправтодор.

Дорожное покрытие обновят на участке с 842 по 852 км. Работы пройдут до 1 августа.

На время работ на трассе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения.

Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года.

В случае нештатной ситуации на федеральных трассах, звонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06.