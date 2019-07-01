  • 19 июля 201919.07.2019пятница
  • USD62,8286
    EUR70,6068
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер восточный

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск начался ремонт полотна

Экономика, 13:15 19 июля 2019

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

На трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск возле Лемпино работы по замене верхнего слоя покрытия начались 19 июля, сообщает Уралуправтодор.

Дорожное покрытие обновят на участке с 842 по 852 км. Работы пройдут до 1 августа.

На время работ на трассе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения.

Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года.

В случае нештатной ситуации на федеральных трассах, звонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дороги , ремонт , Уралуправтодор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 19.07.2019Ишимские дома подключают к центральному коллектору
13:15 19.07.2019На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск начался ремонт полотна
12:31 19.07.2019Деликатесы от Ялуторовского мясокомбината пришлись по вкусу жителям Сочи
14:36 18.07.2019"Золотые луга" внедрили уникальную систему управления складом