ХК "Рубин" подписал нового нападающего

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" подписал контракт с нападающий Романом Горбуновым, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне этот 22-летний игрок выступал в чемпионате Белоруссии за "Шахтёр" из Солигорска. Он является воспитанником спортивной школы нижегородского "Торпедо". На уровне МХЛ играл за "Чайку". В высшей лиге Горбунов защищал цвета ХК "Саров". В 2016 году новобранец "Рубина" в составе "Торпедо" принимал участие в предсезонном турнире.

В регулярном чемпионате белорусской Экстралиги Горбунов набрал 39 очков по системе "гол+пас" (17+22). А в семнадцати матчах плей-офф забросил 5 шайб и выполнил 13 результативных передач.