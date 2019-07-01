  • 19 июля 201919.07.2019пятница
  • USD62,8286
    EUR70,6068
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер восточный

ХК "Рубин" подписал нового нападающего

Спорт, 13:59 19 июля 2019

hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" подписал контракт с нападающий Романом Горбуновым, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне этот 22-летний игрок выступал в чемпионате Белоруссии за "Шахтёр" из Солигорска. Он является воспитанником спортивной школы нижегородского "Торпедо". На уровне МХЛ играл за "Чайку". В высшей лиге Горбунов защищал цвета ХК "Саров". В 2016 году новобранец "Рубина" в составе "Торпедо" принимал участие в предсезонном турнире.

В регулярном чемпионате белорусской Экстралиги Горбунов набрал 39 очков по системе "гол+пас" (17+22). А в семнадцати матчах плей-офф забросил 5 шайб и выполнил 13 результативных передач.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВХЛ , Роман Горбунов , ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:05 19.07.2019Тюменский скалолаз Александр Шиков поборется за путевку на Олимпийские игры в Токио
13:59 19.07.2019ХК "Рубин" подписал нового нападающего
10:52 19.07.2019Тюменский дзюдоист поборется за медали в Праге 
08:40 19.07.2019Победителя чемпионата Тюменской области по донной снасти выявят 21 июля