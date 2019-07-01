Сыры и пряники представят тюменцы на Крестовско-Ивановской ярмарке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продукцию частных сыроварен представят тюменские предприятия в рамках межрегионального взаимодействия с Курганской областью на Крестовско-Ивановской ярмарке в селе Крестовское Шадринского района 20 июля.

Как сообщает региональный департамент АПК, частные сыроварни в Тюменской области начали открываться с 2016 года. Производители чаще всего работают по итальянским и французским рецептам. Ассортимент сыров включает в себя как твердые (качотта, качокавалло, проволоне), так и мягкие, "молодые" (моцарелла, халуми, проволо и другие). При этом Тюменская область отличается производством только натуральных сыров, с использованием качественного сырья и традиционных технологий. Участие предприятий в конкурсах различного уровня и высокие оценки за качество подтверждают качество и конкурентоспособность продукции.

Гостям будут представлены и ишимские пряники. Напомним, в марте 2017 года на базе бывшего хлебозавода города Ишима начала работу кондитерская фабрика по производству пряников "Сибирское лукошко". С этого времени продукция своим вкусом и качеством завоевала разные рынки. Продукция представлена в том числе в крупных торговых сетях, заключены контракты на оптовую поставку продукции дистрибьюторами разных регионов России. На VIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО компания стала призером в номинации "За производство высококачественной биологически безопасной продукции". На ярмарке производитель намерен удивить гостей специально изготовленными сувенирными пряниками с изображением Курганском области.

Как отмечают организаторы, традиция проводить красочную и богатую на товары Крестовско-Ивановскую ярмарку зародилась еще 160 лет назад. Праздник привлекает большое количество гостей. В 2018 году свою продукцию на ярмарке представили 210 различных сельхозпредприятий и сельских подворий, предпринимателей сферы переработки и общественного питания, мастеров декоративно-прикладного и ремесленного искусства. Тогда ярмарку посетили более 15 тыс. человек.