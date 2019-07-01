ГК "Дом" одна из первых в России заключила сделку купли-продажи квартиры онлайн

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

С июня 2019 года купить готовую квартиру от застройщика и зарегистрировать право собственности можно без посещения Росреестра или МФЦ в любом отделении Сбербанка с помощью электронной регистрации сделки. Одна из первых в России покупок квартиры с помощью новой системы состоялась у Группы компаний "Дом" в микрорайоне "Правобережный".

Благодаря введению новой системы, покупателю не требуется посещать Росреестр: все документы отправляются в ведомство в электронном виде, после чего на личную электронную почту покупателя приходят договор купли-продажи и выписка из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации. Таким образом, зарегистрировать право собственности на новостройку можно в течение трех-пяти дней после подачи документов, а не через месяц, как это было ранее.

"Новая услуга позволит нашим клиентам, в том числе из других регионов – Югры и Ямала, быстро оформить право собственности. При этом на всем протяжении заключения сделки покупатель будет находиться в контакте с застройщиком: менеджер от ГК "Дом" оперативно ответит на все возникающие вопросы", - отметил директор по продажам Группы компаний "Дом" Тарас Герасимов.

По словам начальника управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского отделения Сбербанка Оксаны Губко, передача электронной подписи участников сделки проходит по защищенному каналу связи. таким образов гарантируется безопасность проведенной операции.

Отметим, что ранее электронная регистрация права собственности в отделениях Сбербанка проходила только на квартиры на вторичном рынке недвижимости. С конца июня 2019 года кредитная организация расширила услугу и на первичный рынок, сделав возможным быстрое оформление сделки на готовые квартиры от застройщика.