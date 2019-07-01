Ралли классических автомобилей соберет около двадцати участников в Тюмени

| Фото: из группы "Old Motors Тюмень. Ретро автомобили и мотоциклы" во ВКонтакте | Фото: из группы "Old Motors Тюмень. Ретро автомобили и мотоциклы" во ВКонтакте

18 участников ожидают организаторы ралли классических автомобилей "ОлдМоторс", которое пройдет в Тюмени 20 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала вице-президент клуба "Old Motors Тюмень" Мария Бушуева.

"Ралли пройдет в шестой раз. В этом году оно будет более "ламповое". Будут водители из Екатеринбурга и, возможно, из Челябинска", — рассказала Мария Бушуева.

В 2019 году старт ралли будет дан от территории музея ретротехники им. В. В. Михайлова (ул. Велижанская, 69). Здесь с самого утра и до начала старта экипажей (12 часов) будет организована выставка ретроавтомобилей. Желающие посетить музей смогут сделать это всего за 90 рублей (дети до семи лет - бесплатно).

Завершится мероприятие на территории базы отдыха "Верхний Бор" (11 км Салаирского тракта), специальной программой от клуба "Old Motors Тюмень". На площадке финиша тюменцев с 15 часов будут ждать концерт в стиле Rock-n-Roll 50х и различные конкурсы. Организаторы отмечают, что вход на территорию базы отдыха — 300 рублей, дети до семи лет - бесплатно.