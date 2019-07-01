  • 19 июля 201919.07.2019пятница
  • USD62,8286
    EUR70,6068
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер восточный

Выявлены новые причины инфарктов и инсультов

Общество, 17:27 19 июля 2019

tokb.ru | Фото: tokb.ru

“Верхнее” систолическое артериальное давление и “нижнее”диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "EurekAlert!".

Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США провели масштабное исследование. Они проанализировали 36 млн показаний артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.

Результаты показали, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца) приводят к острому нарушению кровообращения. Специалисты советуют не пренебрегать диастолическим давлением.

Необходимо следить за своим давлением и периодически измерять его. При наличии повышенных показателей - регулярно контролировать давление, а также посещать врача.

Ранее ученые из Аризонского университета установили, что недостаток ночного сна приводит к повышению артериального давления.

Считается, что граница нормы артериального давления находится в районе 120/80 миллиметров ртутного столба. Необходимо спать от шести до девяти часов в сутки, считают медики.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# давление , инсульт , инфаркт , исследование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 19.07.2019Ягоды надежнее приобретать прямо на плантации, советует Роскачество
18:00 19.07.201920 июля - события дня
17:38 19.07.2019Гостям фестиваля "Квасной пир - на весь мир" предложат погадать на квасной гуще
17:27 19.07.2019Выявлены новые причины инфарктов и инсультов