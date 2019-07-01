Выявлены новые причины инфарктов и инсультов

| Фото: tokb.ru | Фото: tokb.ru

“Верхнее” систолическое артериальное давление и “нижнее”диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "EurekAlert!".

Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США провели масштабное исследование. Они проанализировали 36 млн показаний артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.

Результаты показали, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца) приводят к острому нарушению кровообращения. Специалисты советуют не пренебрегать диастолическим давлением.

Необходимо следить за своим давлением и периодически измерять его. При наличии повышенных показателей - регулярно контролировать давление, а также посещать врача.

Ранее ученые из Аризонского университета установили, что недостаток ночного сна приводит к повышению артериального давления.

Считается, что граница нормы артериального давления находится в районе 120/80 миллиметров ртутного столба. Необходимо спать от шести до девяти часов в сутки, считают медики.