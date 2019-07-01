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Межрегионального наркокурьера задержала тюменская полиция

Происшествия, 14:54 19 июля 2019

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Более восьми килограммов наркотиков и психотропных веществ изъяла из незаконного оборота полиция в Тюмени. Против курьера, "работавшего" в Уфе, Челябинске, Перми и Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, задержанный мужчина был межрегиональным курьером, в его обязанности входило оборудование тайников с наркотиками в различных субъектах Российской Федерации.

Установлено, в частности, что в мае 2019 года злоумышленник прибыл в Московскую область, где по указанным куратором координатам обнаружил в лесополосе тайник с большой партией наркотиков. Он должен был доставить их в Уфу, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Тюмень для дальнейшего сбыта, но его задержали сотрудники полиции.

При обыске у подозреваемого обнаружено и изъято более 3,4 килограммов синтетического наркотического средства и более 400 граммов психотропного вещества. Всего из тайников, оборудованных в городах Тюменской области, изъято более четырех килограммов запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.

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# наркотики , полиция , уголовное дело

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