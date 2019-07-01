Робота "Федора" отправят на МКС

| Фото: РИА Новости | Фото: РИА Новости

Антропоморфный робот "Федор" отправится на Международную космическую станцию на полторы недели, сообщает РИА Новости. Робота используют для выходов в открытый космос.

22 августа на МКС робота доставит корабль "Союз МС-14". На станции с роботом будет работать российский космонавт Александр Скворцов. На следующих этапах тестирования "Федора" им будут управлять с Земли, а также используют во время выходов в открытый космос.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, робота можно будет использовать также для оценки рисков миссий на Луну, прежде чем отправить к естественному спутнику Земли российских космонавтов.