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Робота "Федора" отправят на МКС

Общество, 11:56 21 июля 2019

РИА Новости | Фото: РИА Новости

Антропоморфный робот "Федор" отправится на Международную космическую станцию на полторы недели, сообщает РИА Новости. Робота используют для выходов в открытый космос.

22 августа на МКС робота доставит корабль "Союз МС-14". На станции с роботом будет работать российский космонавт Александр Скворцов. На следующих этапах тестирования "Федора" им будут управлять с Земли, а также используют во время выходов в открытый космос.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, робота можно будет использовать также для оценки рисков миссий на Луну, прежде чем отправить к естественному спутнику Земли российских космонавтов.

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# космос , МКС , робототехника , Роскосмос

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