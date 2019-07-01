Мошенник выманил у тюменца семьдесят девять тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

56-летний тюменец стал жертвой мошенника. Под видом сотрудника банка неизвестный выманил у мужчины 79 тыс. рублей, сообщает областное УМВД.

Жителю областного центра позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что со счета тюменца пытаются снять крупную сумму и заверил, что ситуация под контролем и накопления удастся сохранить. Однако для этого необходимо сообщить данные банковской карты.

Потерпевший не задумываясь ответил на все вопросы. Собеседник сказал, что теперь беспокоится не о чем и положил трубку. Через некоторое время потерпевший получил уведомление о списании со своего счета 79 тыс. рублей и понял, что стал жертвой мошенников. Он позвонил в банк, но ситуацию было уже не исправить.

В настоящий момент стражи правопорядка предпринимают меры к установлению личности злоумышленника и его задержанию.