  • 21 июля 201921.07.2019воскресенье
  • USD62,8666
    EUR70,7941
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер юго-западный

В "Рубине" будет играть воспитанник челябинского "Трактора"

Спорт, 17:15 21 июля 2019

hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

24-летний защитник Евгений Петриков продолжит карьеру в тюменском клубе Высшей хоккейной лиги "Рубин", сообщает пресс-служба тюменской ледовой дружины.

Евгений - габаритный игрок, его рост 193 сантиметра. Он является воспитанником спортивной школы челябинского "Трактора". В сезоне 2016-2017 годов он выступал за уральский клуб в чемпионате КХЛ.

В высшей лиге Петриков провел в составе челябинского "Челмета" 177 матчей, заработав 61 балл по системе "гол+пас" (18+43).

В Молодежной лиге новобранец "Рубина" набрал 100 штрафных минут. А в свой первый сезон на уровне высшей лиги (2015-2016) стал самым результативным защитником "Челмета" в регулярном чемпионате.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ХК "Рубин" , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 21.07.2019В "Рубине" будет играть воспитанник челябинского "Трактора"
15:57 21.07.2019Награждены победители соревнований по мини-футболу среди дворовых команд Тюмени
19:56 19.07.2019Снайперы со всей России соревнуются в Тюмени
19:20 19.07.2019Тюменский футболист выступит на международном детском турнире