В "Рубине" будет играть воспитанник челябинского "Трактора"

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

24-летний защитник Евгений Петриков продолжит карьеру в тюменском клубе Высшей хоккейной лиги "Рубин", сообщает пресс-служба тюменской ледовой дружины.

Евгений - габаритный игрок, его рост 193 сантиметра. Он является воспитанником спортивной школы челябинского "Трактора". В сезоне 2016-2017 годов он выступал за уральский клуб в чемпионате КХЛ.

В высшей лиге Петриков провел в составе челябинского "Челмета" 177 матчей, заработав 61 балл по системе "гол+пас" (18+43).

В Молодежной лиге новобранец "Рубина" набрал 100 штрафных минут. А в свой первый сезон на уровне высшей лиги (2015-2016) стал самым результативным защитником "Челмета" в регулярном чемпионате.