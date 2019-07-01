В Тюменской области отремонтируют дороги в муниципалитетах

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За счет средств областного бюджета отремонтируют дороги в муниципалитетах в 2019 году. Несколько распоряжений о выделении средств на проведение строительных работ подписал на заседании президиума регионального правительства губернатор Александр Моор.

В Ишиме отремонтируют подъездные дороги к садоводческим обществам (с/о "Бытовик", с/о "Ишимсельмаш-2", с/о "Швейник").

Более 20 млн рублей направят Тюмени для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и проведения государственной экспертизы проектной документации для строительства автомобильных дорог в жилом районе "Березняковский".

Еще одно поручение главы региона по итогам рабочей поездки в Тобольск в мае 2018 года касалось устройства 1 км 400 м линий наружного освещения на Уватском тракте (от микрорайона "Строитель" до автобусной остановки "Алемасово").

В д. Курмановка Сорокинского района проведут ремонт ул. Центральная, в том числе моста через реку Лазариха. Планируется заменить ограждения и отдельные элементы опор, укрепить откосы, восстановить связи пролетных строений.