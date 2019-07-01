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Тюменец привез серебро с Открытого турнира Азии по дзюдо

Спорт, 15:38 22 июля 2019

центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменский дзюдоист Роман Донцов вернулся с серебром из Казахстана. В Актау на Открытом турнире Азии борец стал призером в весовой категории до 90 кг, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В трех схватках Роман одержал верх над Лесо Квирикашвили из Азербайджана, Ерассилом Болатом из Казахстана и Мохаммадом Малеком Мохаммади Мемаром из Ирана.

На татами Актау вышли 175 спортсменов из 11 стран Азии. В общекомандной борьбе сборная России возглавила медальный зачет, имея на своем счету семь золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых наград.

Все призеры соревнований получили очки согласно рейтингу Международной Федерации дзюдо.

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