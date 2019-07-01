Более сотни подрядных бригад ликвидируют последствия ливня в Тюмени

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Более 100 подрядных организаций ликвидируют последствия сильного ветра в Тюмени, сообщает администрация города.

Ситуация находится на контроле у главы Тюмени. "Утром на селекторе все службы: сетевые организации и управляющие компании доложили по текущей ситуации, – сказал он. – Все сообщения жителей зафиксированы и находятся на контроле специалистов. В работе нужно учесть, что в течение суток ожидается сильный ливень, грозы, град, усиление ветра порывами до 18-23 метров в секунду. Всем службам необходимо принимать соответствующие меры".

К 7 часам 35 минутам 22 июля количество выпавших осадков составило 58 мм. Норма на июль – 91 мм.

Вся техника дорожных служб, которая есть в наличии, задействована на откачке воды. Все объекты в городе, требующие ликвидации последствий ливня и сильного ветра, известны, необходимые меры принимаются. В первую очередь откачка воды производилась на подходах к социальным учреждениям, на перекрестках и остановочных комплексах. За ночь были отремонтированы также пешеходные знаки и один светофор.

Сильный ливень не повлиял на работу общественного транспорта. Ночью были приняты меры для предупреждения скоплений воды на проезжей части. Бригады оперативно отреагировали на непогоду, обеспечивая бесперебойное движение общественного транспорта. Если горожане заметят, что после дождя где-то вода долгое время не уходит с улицы, они могут проинформировать специалистов через ресурс "Тюмень – наш дом".

Аварийные бригады сетевых организаций работают в усиленном режиме. Напомним, в связи с нестабильными погодными условиями энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры. Энергетики находятся на постоянной связи с подразделениями МЧС, а также другими сетевыми организациями.

Собственники зданий восстанавливают поврежденные крыши и пострадавшие конструкции. Строительным организациям направлены уведомления о необходимости привести в порядок заборы и укрепить конструкции.

Также проводится учет упавших или сломанных ветром деревьев. Проведено обследование всех конструкций и баннеров, установленных в канун Дня города, большинство из них к 12 часам уже приведены в порядок.