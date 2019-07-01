Благотворительный фонд "Чимеевская святыня" принимает пожертвования на восстановление храма

| Фото: фонда "Чимеевская святыня" | Фото: фонда "Чимеевская святыня"

Благотворительный фонд по сбору средств на восстановление храма "Церковь Казанской Божьей Матери" в селе Чимеево заработал в Курганской области.

Исполнительным директором фонда избран строитель Василий Горнушкин, уже принимавший участие в восстановлении храмов. В попечительский совет фонда вошли такие известные люди, как композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев, заслуженный работник культуры РСФСР, писатель Виктор Потанин, заслуженный художник РСФСР Герман Травников, а также директор Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Илизарова Александр Губин.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков поддержал инициативу создания фонда. Для сохранения исторического наследия храм планируется возвести в оригинальном размере. Помимо этого, чудотворную икону Казанской Божией матери, которая хранилась в церкви планируют направить для реставрации в Сергиево-Троицкую лавру.

Поддержка фонду может быть оказана путем перечисления средств на счет фонда либо помощи строительными материалами. Отчеты фонда о полученной помощи будут регулярно предоставляться в установленном законом порядке, а также размещаться публично на официальном сайте.

Реквизиты фонда:

Благотворительный фонд "Чимеевская святыня"

ИНН 4501224506

КПП 450101001

ОГРН 1194501003366

ОКПО 11041284

р/счет 40701810532000000046

БАНК: Курганское отделение №8599 ПАО СБЕРБАНК

БИК 043735650

Корр. Счет 30101810100000000650

Юридический адрес: 640027, Курганская область, г. Курган, улица Омская, дом №82Е, кабинет 3.

Тел. 8(3522)600-701

Исполнительный директор: Горнушкин Василий Валериевич.

Напомним, 3 июля 2019 года в селе Чимеево Курганской области сгорел храм XIX века "Церковь Казанской Божьей Матери" с находящейся в нем чудотворной иконой.