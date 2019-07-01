Благотворительный фонд "Чимеевская святыня" принимает пожертвования на восстановление храма
Благотворительный фонд по сбору средств на восстановление храма "Церковь Казанской Божьей Матери" в селе Чимеево заработал в Курганской области.
Исполнительным директором фонда избран строитель Василий Горнушкин, уже принимавший участие в восстановлении храмов. В попечительский совет фонда вошли такие известные люди, как композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев, заслуженный работник культуры РСФСР, писатель Виктор Потанин, заслуженный художник РСФСР Герман Травников, а также директор Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Илизарова Александр Губин.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков поддержал инициативу создания фонда. Для сохранения исторического наследия храм планируется возвести в оригинальном размере. Помимо этого, чудотворную икону Казанской Божией матери, которая хранилась в церкви планируют направить для реставрации в Сергиево-Троицкую лавру.
Поддержка фонду может быть оказана путем перечисления средств на счет фонда либо помощи строительными материалами. Отчеты фонда о полученной помощи будут регулярно предоставляться в установленном законом порядке, а также размещаться публично на официальном сайте.
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд "Чимеевская святыня"
ИНН 4501224506
КПП 450101001
ОГРН 1194501003366
ОКПО 11041284
р/счет 40701810532000000046
БАНК: Курганское отделение №8599 ПАО СБЕРБАНК
БИК 043735650
Корр. Счет 30101810100000000650
Юридический адрес: 640027, Курганская область, г. Курган, улица Омская, дом №82Е, кабинет 3.
Тел. 8(3522)600-701
Исполнительный директор: Горнушкин Василий Валериевич.
Напомним, 3 июля 2019 года в селе Чимеево Курганской области сгорел храм XIX века "Церковь Казанской Божьей Матери" с находящейся в нем чудотворной иконой.