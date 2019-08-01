День памяти погибших в Первой мировой войне отмечают в России

| Фото: gwar.mil.ru | Фото: gwar.mil.ru

Погибших в Первой мировой войне вспоминают в России 1 августа. В этот день в 1914 году Германия объявила войну России.

Потери России превысили 2 млн погибших на фронтах и 3 млн пленных. Погибло более 1 млн гражданского населения.

Поводом к началу конфликта послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года в Сараево (ныне Босния и Герцеговина) наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Австро-Венгрия под давлением Германии, искавшей повод для войны, предъявила сербам заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и после того, как австро-венгерский ультиматум был отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну.

Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от России прекратить мобилизацию. Ультиматум был оставлен без ответа, и 1 августа Германия объявила России войну.

Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания — Германии.

В общей сложности, участие в Первой мировой войне приняли 38 независимых государств.

Создав перевес в войсках на Западном фронте, Германия оккупировала Люксембург и Бельгию и начала быстрое продвижение на севере Франции к Парижу. Но наступление русских войск в Восточной Пруссии вынудило Германию снять часть войск с Западного фронта.

В августе — сентябре 1914 русские войска нанесли поражение австро-венгерским войскам в Галиции, в конце 1914 года — начале 1915 года турецким войскам в Закавказье.

В 1915 году силы Центральных держав, ведя стратегическую оборону на Западном фронте, вынудили русские войска оставить Галицию, Польшу, часть Прибалтики, нанесли поражение Сербии.

В 1916 году после неудачной попытки германских войск прорвать оборону союзников в районе Вердена (Франция) стратегическая инициатива перешла к Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским войскам в мае — июле 1916 году в Галиции, фактически предопределило развал главного союзника Германии — Австро-Венгрии. На Кавказском театре инициатива продолжала сохраняться за русской армией, занявшей Эрзурум и Трапезунд.

Начавшийся после февральской революции 1917 года развал русской армии позволил Германии и ее союзникам активизировать свои действия на других фронтах, что не изменило ситуации в целом.

После заключения сепаратного Брестского мира с Россией 3 марта 1918 года германское командование предприняло массированное наступление на Западном фронте. Войска Антанты (Россия, Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и другие), ликвидировав результаты германского прорыва, перешли в наступление, завершившееся разгромом Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников