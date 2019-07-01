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23 июля в Тюмени сыро и ветрено

Общество, 07:30 23 июля 2019

Не выше плюс 19 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 23 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Днем синоптики обещают пасмурную погоду с дождями и грозой после обеда. К вечеру начнет проглядывать из-за облаков солнце. Влажность воздуха 92-96 %.

Утренний западный ветер после 11 часов изменится на северо-западный, к вечеру - обратно, а к ночи переменит направление на северное. Его скорость составит 4-5 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 746-747 мм рт. ст.

Около 11 часов из-за дождя может снизиться видимость на дорогах ниже красной линии - до 800 м.

Заход солнца в 21 час 10 минут. Долгота дня 16 часов 53 минуты.

Напомним также, что МЧС продлило штормовое предупреждение по югу Тюменской области на 23 июля.

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# плохая видимость на дорогах , погода в Тюмени

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