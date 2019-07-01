Штормовая волна ожидается на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Штормовую волну ожидают на Ямале 23 июля, сообщает правительство округа.

Непогода преимущественно ожидается в Приуральском и Шурышкарском районах – порывы ветра 12-17 метров в секунду; местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью +8…+13° С, при натекании облачности до +18° С, днем +16…+21° С, местами +27° С.

Сильный ветер корректирует работу объектов водного транспорта. Паромная переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги 22 июля приостановила работу из-за порывов ветра, достигающих скорости 20 метров в секунду. К вечеру, после ослабления силы ветра, паромы были запущены. Сейчас на линии работают шесть паромных составов.

В окружной дирекции транспорта обращаются к пользователям переправы – по возможности – скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями.