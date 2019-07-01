Более сорока пожарных тушили два дома в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архивное) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архивное)

43 огнеборца тушили пламя, охватившее два частных жилых домах на ул. Габдуллы Тукая в Тюмени ночью 23 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Загорелись жилой дом мансардного типа размерами 12 на 13 метров и одноэтажное здание размерами 8 на 12 метров.

Первые пожарные подразделения прибыли на место в 2 часа 44 минуты. Открытое горение ликвидировали в 5 часов 20 минут. В тушении огня задействовали 15 единиц техники и 43 человека личного состава.

Огонь повредил их на общей площади 162 квадратных метра. Из зоны воздействия опасных факторов огнеборцы эвакуировали газовый баллон.

Причина и ущерб устанавливаются.

Инна Пахомова