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Житель Ишима угнал трактор и попытался скрыться от полиции

Происшествия, 17:38 23 июля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Житель Ишима пытался скрыться от полиции на угнанном тракторе. Заметив патрульный автомобиль, водитель начал разворачиваться, но был остановлен, сообщает УМВД Тюменской области.

Ранее судимый 32-летний водитель трактора пояснил полицейским, что подрабатывает на стройке частного дома в садовом кооперативе в пригороде Ишима. Технику он "взял" на соседнем участке, чтобы подвезти приятеля до дома. Мужчина утверждал, что за руль он сел с ведома владельца, но телефонный звонок хозяину трактора прояснил ситуацию.

Водительского удостоверения у подозреваемого не оказалось. Освидетельствование показало алкогольное опьянение. В настоящее время мужчина отбывает административный арест на 10 суток за езду в нетрезвом состоянии без водительского удостоверения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

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# Ишим , полиция , уголовное дело , угон

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