"Русская цивилизация" приглашает конкурсантов

Работа "У озера" участницы фотоконкурса «Русская цивилизация» Наталии Тохтомыш | Фото: ruscivilization.ru Работа "У озера" участницы фотоконкурса «Русская цивилизация» Наталии Тохтомыш | Фото: ruscivilization.ru

III Международный фотоконкурс "Русская цивилизация" открыл прием заявок, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья могут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет. Поучаствовать можно в номинациях "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура".

В 2019 году в фотоконкурсе появилась новая номинация "Многонациональная Москва", она отразит яркое разнообразие культур и традиций народов России, проживающих в столице. Прием работ завершится 8 сентября.

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов России, но и всего мира, продолжает расти. Если в 2017 году на конкурс поступило 10 тыс. снимков от 1,8 тыс. человек из 28 стран, то в 2018 году – более 17 тыс. снимков от 3 тыс. фотографов из 44 стран, в том числе таких экзотических, как Коста-Рика, Новая Зеландия, Сальвадор, Барбадос, Венесуэла, ЮАР.

"С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее. Это доказательство того, что он востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию", - отметил руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

Работы конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели. Награждение победителей состоится осенью 2019 года на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

В 2018 году самые интересные снимки "Русской цивилизации" были представлены в одной из самых необычных частных художественных галерей Москвы, расположенной на территории храма Христа Спасителя. Работы победителей фотоконкурса подарили святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил.

Огромный интерес фотоконкурс вызывает за рубежом. В прошлом году выставки "Русская цивилизация" в партнерстве с Россотрудничеством состоялись во Франции, Чехии, Монголии, Индии, Белоруссии, Армении и других странах, а также в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге.