Благоустроенных дворов на Ямале станет больше

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

96 общественные и 362 дворовые территории благоустраивают на Ямале, сообщает правительство округа.

Региональные программы благоустройства и развития системы обращения с отходами обсудили накануне представители муниципальных образований на видесовещании. Программы сформированы в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология".

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

В связи с предстоящей корректировкой территориальной схемы обращения с отходами, на совещании обсудили вопросы сбора данных, а также результаты замеров накопления ТКО, проведенных в зимний и весенний период.

"Методы работы с отходами в малых населенных пунктах устарели и не соответствуют новым требованиям законодательства. Необходимо менять подходы, внедрять современные, высокотехнологичные, а главное безопасные для людей и окружающей среды объекты", - отметил заместитель главы региона Сергей Карасев.