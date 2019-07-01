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Благоустроенных дворов на Ямале станет больше

Общество, 11:47 25 июля 2019

yanao.ru | Фото: yanao.ru

96 общественные и 362 дворовые территории благоустраивают на Ямале, сообщает правительство округа.

Региональные программы благоустройства и развития системы обращения с отходами обсудили накануне представители муниципальных образований на видесовещании. Программы сформированы в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология".

yanao.ru | Фото: yanao.ru

В связи с предстоящей корректировкой территориальной схемы обращения с отходами, на совещании обсудили вопросы сбора данных, а также результаты замеров накопления ТКО, проведенных в зимний и весенний период.

"Методы работы с отходами в малых населенных пунктах устарели и не соответствуют новым требованиям законодательства. Необходимо менять подходы, внедрять современные, высокотехнологичные, а главное безопасные для людей и окружающей среды объекты", - отметил заместитель главы региона Сергей Карасев.

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# благоустройство , отходы , ЯНАО

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