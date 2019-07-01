Закусочная в центре Тюмени загорелась из-за короткого замыкания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предварительной причиной пожара в закусочной на углу ул. Республики и Мориса Тореза в Тюмени 24 июля стало короткое замыкание электропроводки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Юсько.

Вызов поступил в МЧС в 6 часов 24 минут. В 6 часов 29 минут подъехали первые подразделения. В 6 часов 42 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение.

В тушении огня задействовали три единицы техники, девять человек. Пламя повредило имущество, оборудование и отделку на площади 8 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Инна Пахомова