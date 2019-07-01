  • 24 июля 201924.07.2019среда
  • USD63,1290
    EUR70,6350
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-западный

В Голышманово мужчина ограбил пенсионера

Происшествия, 15:31 24 июля 2019

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Ранее судимому жителю Голышманово 1966 г. р. предъявлено обвинение в грабеже. Он похитил у 82-летнего пенсионера 12 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники полиции выяснили, что пожилой человек нанял мужчину, чтобы переложить кирпичную печь в доме. Так как нанимаемый был без определенного места жительства, потерпевший поселил его в надворных постройках. Мужчина помогал пенсионеру по хозяйству, ходил в магазин за продуктами. Когда потерпевший получил пенсию, он решил рассчитаться с нанимаемым за работу. Пенсионер достал из кошелька неопределенную сумму, в тот момент мужчина выхватил деньги из его рук и сбежал.

Похититель задержан и после предъявления доказательной базы признался полицейским в содеянном. Похищенные деньги задержанный потратил на личные нужды, в основном на спиртное. Небольшую часть денежных средств сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу.

В отношении подозреваемого следователем отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы. На время следствия злоумышленник заключен под стражу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышманово , грабеж , пенсионер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:31 24.07.2019В Голышманово мужчина ограбил пенсионера
14:05 24.07.2019За надругательство над внуком пенсионера из Лабытнанги отправили в колонию
13:51 24.07.2019Закусочная в центре Тюмени загорелась из-за короткого замыкания
13:04 24.07.2019Обстоятельства гибели подростка на воде выясняют тюменские следователи