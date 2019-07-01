Россияне могут отправиться на Мальдивы без визы

| Фото: TVIL.RU | Фото: TVIL.RU

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 25 июля, сообщает РИА Новости.

Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней. Для этого необходимо иметь общегражданский заграничный, дипломатический или служебный паспорт. При том целью поездки не должна быть трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание. Аналогичные правила действуют для граждан Мальдивской Республики, посещающих Россию.

Ранее граждане России могли находиться на Мальдивах без визы в течение месяца.