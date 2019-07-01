Два автомобиля таксистов арестовали приставы в ходе рейда в Тюмени

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Два автомобиля арестовано у таксистов, у 27 водителей выявлены долги в ходе совместного рейда региональной ГИБДД и судебных приставов, сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлен водитель-таксист, который в 2018 году был ограничен приставами в праве водить авто. Мужчина накопил долг по алиментам в 190 тыс. рублей. Его доставили в отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Тюмени, где составили административный протокол. А за вождение при ограничениях в спецправе таксиста теперь ждет либо лишение водительских прав, либо обязательные работы.

Другой водитель "Яндекс-такси" не исполнил требование сотрудника ГИБДД об остановке, но в итоге его удалось остановить. Задержанный оказался в федеральном розыске. Молодой человек доставлен в отдел полиции № 8 Тюмени для дальнейших разбирательств.

Как правило, такси арендуются как у владельцев официальных автопарков, так и у частных лиц. Поэтому штрафы нарушений ПДД приходят на владельцев авто, водители же остаются просто в сторонке. Так владелице автобизнеса пришлось самой приехать на место проведения мероприятия и на месте по post — терминалу оплатить несколько штрафов размером в 55 тыс. рублей.

Всего проверено 80 водителей такси, 27 из которых оказались должниками, два автомобиля арестовано, на месте по post — терминалу перевели 100 тыс. рублей, судебные приставы-исполнители фактом окончили 40 исполнительных производств.