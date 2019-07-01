Треть россиян мечтает о благоустроенной даче рядом с городом, показал опрос ВЦИОМ

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

31% опрошенных россиян мечтает о даче с коммуникациями относительно близко к месту проживания, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, загородной недвижимостью владеют 42% горожан. Пять лет назад эта доля была немного выше и составляла 46%. 59% опрошенных заявили, что не являются собственниками загородного жилья или земельного участка.

При этом дачников в их загородной недвижимости чаще всего все устраивает — 34% не планируют что-то менять или улучшать. 14% опрошенных говорят о необходимости строительства или ремонта подъездной дороги, 11% — в целом о ремонте дома, еще столько же о намерении построить или достроить дом на участке. Не менее важны ремонт и установка коммуникаций — водоснабжения (9%), газа (8%), электричества (7%).

Более половины россиян, не имеющих дачи, хотели бы собственную загородную недвижимость (52%). Наиболее активно такое желание выражают люди в возрасте от 18 до 24 лет (74%), от 25 до 34 лет (76%) и от 35 до 44 лет (68%). Воздержались бы от покупки дачи или земельного участка 46% россиян — преимущественно представители старших возрастных групп от 45 до 59 лет (56%) и старше 60 лет (81%).

Желание купить дачу чаще всего мотивировано желанием выращивать на дачном участке сельхозпродукты, об этом сказали 59% опрошенных, развлекаться или отдыхать при выезде за город (48%), а также заниматься декоративным оформлением участка (30%). Отказ от покупки респонденты чаще всего объясняют отсутствием средств (19%), проживанием в частном доме (19%), а также проблемами со здоровьем (16%).

При покупке дачи для россиян важна ее удаленность от дома. 68% участников опроса отметили, что дом или участок должны находиться в среднем не далее 52 километров от места постоянного проживания владельца. Важным также является наличие самого дома на земельном участке и его обустройство (70%). Большинство хотели бы, чтобы дача была оборудована электричеством (85%), водопроводом и канализацией (81%), а также газопроводом (62%). А вот относительно важности наличия готового сада или огорода мнения разделились — 51% опрошенных хотели бы, чтобы при покупке дачи они были, 47% не считают это важным.