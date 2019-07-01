Более двадцати нарушений выявили автоинспекторы на сплошной проверке в Тюмени

| Фото: из группы "УМВД России по Тюм. области и городу Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из группы "УМВД России по Тюм. области и городу Тюмени" во ВКонтакте (архив)

24 нарушения правил дорожного движения выявили автоинспекторы в ходе сплошной проверки на трезвость, которая прошла на 11-м км Ялуторовского тракта в Тюмени 26 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда не выявили нетрезвых водителей.

"14 водителей были без страховок. Шестерых наказали за тонировку, двоих — за неиспользование ремней безопасности. Один нарушитель не использовал полог на грузовом автомобиле. Еще одного наказали за нарушение правил перевозки пассажиров", — рассказала Анжела Борисова.

Инна Пахомова