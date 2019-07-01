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Тюменские школьники узнали о работе скорой помощи

Общество, 18:45 26 июля 2019

"Образование 72" во ВКонтакте | Фото: "Образование 72" во ВКонтакте

20 воспитанников лагеря "Радужная страна" в возрасте от 9 до 11 лет посетили подстанцию скорой медицинской помощи Тюмени, сообщает региональный департамент образования и науки.

Ребят познакомили с работой подстанции, они побывали в санитарном автомобиле. Они узнали, как проходит рабочая смена фельдшеров и врачей скорой помощи, каким оборудованием оснащены автомобили и какие приемы существуют для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.

После экскурсии по территории станции скорой помощи, фельдшер проводил школьников в актовый зал и там на примере манекена продемонстрировал основные приемы оказания первой помощи. Многие ребята смогли применить полученные знания на практике.

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# скорая помощь , школьники , экскурсия

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