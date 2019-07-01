Тюмень присоединилась к общероссийской акции "Донор для Полины"

| Фото: www.fcn-tmn.ru | Фото: www.fcn-tmn.ru

Тюмень присоединилась к общероссийской акции "Донор для Полины" (#донордляполины). У тюменцев появилась возможность вступить в Национальный регистр доноров костного мозга.

Девятилетняя Полина Коновалова из Миасса на грани жизни и смерти. Уже пять лет она и ее родные борются с онкологическим заболеванием девочки. Но болезнь не отступает, после очередного курса терапии в клинике Санкт-Петербурга дело дошло до реанимации. Надежда только на трансплантацию костного мозга.

Полине жизненно необходим донор костного мозга - это единственный шанс на выздоровление. Семья и врачи ищут того самого, единственного генетического близнеца, который поделиться клетками и даст возможность Полине победить болезнь. В российском регистре, который мал, подходящего донора нет.

Но кроме Полины в стране тысячи людей нуждаются в трансплантации костного мозга. И лекарством от рака может стать любой человек.

Тюменцы могут сдать 9 миллилитров крови на типирование костного мозга в любой лаборатории "Инвитро". Также кровь принимают в медцентре "Новамед". Сейчас российский регистр находится в процессе объединения с мировым регистром, потому помощь будет намного доступнее. Узнать больше о донорстве костного мозга можно здесь, сообщает Вслух.ru.