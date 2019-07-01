Тюменцев зовут на бесплатный мастер-класс по аргентинскому танго

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Мастер-класс по аргентинскому танго начнется на площадке у театрального центра "Космос" (Республики, 165а) 1 августа в 19 часов. Он станет продолжением серии хореографических мастер-классов Open Dance.

Основы танца тюменцам покажут Анастасия Сенюкова и Александр Бухвастов, руководитель и преподаватель студии аргентинского танго "Альмагро". Они обучались у таких известных маэстро, как Sebastian Arce, Graciela Gonzalez, Johana Copes, и уже два года передают знания танцорам Тюмени. Стать участником мастер-класса может каждый, независимо от уровня подготовки.

Серия мастер-классов Open Dance продлится до конца лета. Следующее занятие пройдет 15 августа в 19 часов, оно будет посвящено направлению vogue. Проведет его Александр Шипицин, создатель vogue-команды Lama_Fam, организатор первого тюменского Industrial & Community Vogue ball и представитель Американского вог-дома в Европе, сообщает "Мегатюмень".

Вход на мастер-класс свободный.

Напомним, что Open Dance – это часть летней программы "Искусство вкусно", которую проводит театральный центр "Космос". Узнать о других событиях программы можно на сайте космосцентр.рф и в группе "Космоса" во "ВКонтакте".