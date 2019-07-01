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"Аладдин" собрал более миллиарда долларов в мировом прокате

Общество, 10:40 27 июля 2019

YouTube | Фото: YouTube

Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" преодолел отметку в 1 млрд. долларов по итогу сборов в кинотеатрах мира, сообщает "Газета.ру".

Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов. Первыми были "Алиса в стране чудес" и "Красавица и чудовище". "Аладдин" стал четвертым фильмом в этом году, которому покорилась миллиардная высота

Выход новой версии состоялся 24 мая 2019 года. Режиссером картины стал Гай Ричи, известный по фильмам "Шерлок Холмс", "Карты, деньги, два ствола" и "Рок-н-рольщик".

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