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Россиянам разрешили выступить на Олимпийских играх в Токио под своим флагом

Спорт, 12:25 27 июля 2019

olympic.ru | Фото: olympic.ru

Международный олимпийский комитет направил России официальное приглашение принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий", — сообщается на сайте ОКР.

Это касается и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций к участию в соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Приглашение подписано главой МОК Томасом Бахом.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

На зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане российские атлеты выступали под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), причиной стал допинговый скандал

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# Олимпийский игры

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