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Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты

Общество, 16:10 27 июля 2019

beregsun.ru | Фото: beregsun.ru

Большинство летних туров (54%) на российские курорты были проданы в Краснодарский край. Отдых в Крыму привлек 45% выкупивших путевки. Другие российские курорты выбрал 1% покупателей, сообщает РИА Новости.

Эксперты проанализировали продажи туров от ведущих российских туроператоров и выяснили, что в Крыму в среднем отдыхают девять дней, в Краснодарском крае — восемь.

Лидером по числу принятых организованных туристов в Крыму стала Алушта (22%). В пятерку также попали Николаевка (13%), Ялта (13%), Саки (8%), Феодосия и Евпатория, разделившие пятое место (по 7% туристов остановились там).

В Краснодарском крае абсолютным чемпионом по приему гостей стал Адлер (59% путевок). Второе место (13%) досталось Красной Поляне, которая считается не летним, а зимним курортом. По 10% туров путешественники приобрели в Анапу и Сочи, по 2% продаж пришлось на Хосту, Лоо, Геленджик и Лазаревское.

Более половины туров в Крым купили пары — 54%. Пары и компании взрослых с детьми составляют 23% отдыхающих. На третьем месте - путешественники-одиночки, их 16%. На долю компаний взрослых туристов пришлось 7% путевок.

В Краснодарском крае ситуация похожая: пары приобрели на лето 57% туров. Пары и компании взрослых с детьми выкупили 21% путевок. Доля туров одиноких путешественников - 15%, а компании взрослых отдыхающих забронировали 7% туров.

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