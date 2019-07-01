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Угонщика задержала полиция в Аромашево

Происшествия, 09:47 28 июля 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали сотрудники полиции в селе Аромашево, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию села обратилась местная жительница, женщина рассказала, что у ее сына, находящегося в командировке на вахте, угнали ВАЗ-2108.

Вскоре был задержан и доставлен в отделение полиции подозреваемый - 22-летний местный житель.

Как выяснилось, молодой человек знал, что в ограде его родственников стоит автомобиль, а хозяин его отсутствует дома. Тогда парень предложил своим приятелям покататься на чужой машине.

Друзья помогли ему вытолкать автомобиль за ограду, а злоумышленник сел в незакрытую машину и завел ее, соединенив провода зажигания.

Доехав до соседней деревни, компания бросила машину в лесном массиве. Позднее автомобиль заметил и узнал знакомый владельца. Он взял машину на буксир и вернул супруге хозяина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи до 5 лет лишения свободы.

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# Аромашево , уголовное дело , угон

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