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Радиотелескоп в Крыму задействуют в проекте "Миллиметрон"

Общество, 11:13 28 июля 2019

РИА Новости | Фото: РИА Новости

Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть задействован в проекте "Миллиметрон", предусматривающем запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории "Спектр-М", сообщает РИА Новости.

Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров.

С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина.

"Для проекта "Миллиметрон" нужны как минимум три станции слежения. В качестве антенны мы можем использовать РТ-70. Также его можно будет использовать в виде наземной научной антенны для режима работы "Миллиметрона", так как он способен работать в миллиметровом диапазоне", - рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

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# астрономия , наука

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