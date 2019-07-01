Международный выставочный центр построят рядом с аэропортом Рощино

| Фото: www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

Международный выставочный центр появится в Тюмени. Новый объект построят на участке рядом с аэропортом Рощино, сообщает областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Проектированием выставочного центра занимаются специалисты корейских компаний JunglimArchitectureCo. Ltd. и HSnKArchitecture and Engineering. Прежде чем приступить к работе они изучили позиционирование Тюмени, и с чем ассоциируется данная территория: Ворота Сибири, нефтяная столица, многочисленные озера и красивые пейзажи заснеженных лесов, территория развития.

По мнению корейских архитекторов, каждый объект должен иметь оригинальное идейное содержание и функциональные технологии. Компании предложили несколько архитектурных решений фасадов будущего выставочного центра, в котором будут предусмотрены все необходимые помещения: выставочные площади, конференц-залы, открытое выставочное пространство, залы для брифингов, просторные холлы и многое другое. Выставочный центр будет иметь площадь от 7 тыс. до 10 тыс. кв. метров. Строить объект будут с применением энергоэффективных и передовых архитектурных технологий.

В рамках визита в Тюмень компании провели встречу с руководством правительства Тюменской области, обсудили детали проектирования будущего международного выставочного центра, возможные варианты его дальнейшего использования и наполнения. Также компании рассмотрели имеющиеся в городе выставочные пространства.

Проектирование ведется в рамках подписанного 29 апреля в Сеуле контракта между тюменской строительной компанией ООО "Инвест Групп" и корейской компанией JunglimArchitectureCoLtd.