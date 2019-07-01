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Заводоуковские волейболисты стали первыми на всероссийском фестивале дворового спорта

Спорт, 12:09 29 июля 2019

департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Сборная волейболистов из Заводоуковского городского округа завоевала первое место на IV Всероссийском фестивале дворового спорта в Новосибирске, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Всего 39 подростков из Тюмени, Тюменского района и Заводоуковского городского округа выступили в составе сборной Тюменской области на соревнованиях.

департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

"Самые сильные команды турнира стали нашими соперниками на групповом этапе. Отлично пройдя отборочный тур, ребята значительно облегчили себе задачу в финале, который также отработали превосходно!", - отметил тренер сборной Тюменской области Михаил Жевжик.

департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменские юноши-баскетболисты заняли третье место. Также в числе призеров оказалась и легкоатлетка Анна Науменко, показавшая второй результат по итогам забегов на дистанцию 800 метров.

В неофициальном командном зачете сборная Тюменской области стала третьей, уступив Новосибирской области и Алтайскому краю.

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# дворовый спорт , Новосибирск

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